Schwerin (dpa/mv). Familien mit wenig Geld können Zuschüsse für einen gemeinsamen Urlaub im Land bekommen. Sozialministerin Drese rührt die Werbetrommel, denn vergangenes Jahr wurde nicht alles abgerufen.

Fast 1400 Euro Zuschuss für zwei Wochen Urlaub einer vierköpfigen Familie oder 840 Euro für eine Woche - das können Bedürftige jetzt wieder beantragen, wie das Sozialministerium in Schwerin mitgeteilt hat. In diesem Jahr stünden erneut 150.000 Euro für Zuschüsse zur Familienerholung bereit, hieß es am Donnerstag.

Im vergangenen Jahr wurde die Summe den Angaben zufolge nicht komplett ausgegeben. „Das ist äußerst schade“, meinte Ministerin Stefanie Drese (SPD). Voraussetzung für eine Förderung ist nach ihren Worten, dass mindestens eines der teilnehmenden Familienmitglieder Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld, den Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht. Zudem muss mindestens ein Familienkind unter 18 Jahren mitreisen.

Informationen gibt es laut Ministerium im Internet auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus). Im vergangenen Jahr profitierten den Angaben zufolge von dem Urlaubszuschuss 320 Kinder und 188 Erwachsene.

© dpa-infocom, dpa:240328-99-498637/2 (dpa)