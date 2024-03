Rostock (dpa/mv). Am ersten Samstag im April probt Rostock für den Ernstfall. Vormittags sollen die Sirenen der Hansestadt testweise ertönen. Die Bewohner werden auch auf anderem Wege informiert.

Die Stadt Rostock stellt am 6. April ihre Sirenen und Warnhinweise auf den Prüfstand. Um 11.00 Uhr sollen in der ganzen Stadt die Sirenen ertönen, wie die Pressestelle der Stadt am Freitag mitteilte. Außerdem solle die Bevölkerung mit der Infrastruktur für Warnungen vertraut gemacht werden. Alle Bewohner der Hansestadt sollen demnach Warnhinweise sowie Informationen über Medien- und Kommunikationsmittel wie beispielsweise das Smartphone erhalten.

Immer am ersten Samstag im April findet in Rostock ein Warntag statt, ein zweiter normalerweise im Oktober. Aufgrund des bundesweiten Warntages am 12. September verzichtet die Stadt den Angaben zufolge diesmal auf den eigenen Test im Oktober.

