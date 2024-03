Kiel/Schwerin (dpa/mv). Die Frühjahrsbelebung sorgt für Jobs. Die Zahl der Erwerbslosen in MV dürfte im März deshalb sinken, sagen Experten.

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt am Donnerstag die Erwerbslosenzahl für März in Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Dank der Frühjahrsbelebung dürfte sie Experten zufolge im Vergleich zum Februar gesunken sein. Ende Februar meldete die Regionaldirektion 70.500 Arbeitslose, was einer Quote von 8,6 Prozent entsprach. Ein Jahr zuvor lag diese bei 8,4 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:240327-99-487389/2 (dpa)