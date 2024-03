Bargeshagen (dpa/mv). Aus einem Entsorgungsbetrieb in Bargeshagen bei Rostock entweichen Schadstoffe. Der Freizeitpark Joho in der Nähe wird vorsorglich evakuiert.

Nach einem Zwischenfall in einem Entsorgungsbetrieb in Bargeshagen bei Rostock ist am Mittwochnachmittag der nahe gelegene Indoor-Freizeitpark Joho evakuiert worden. Rund 100 Menschen mussten das Gebäude verlassen, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte. Auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebes war es demnach zu einer ungeplanten chemischen Reaktion gekommen.

„Vermutlich aufgrund von Fremdstoffen kam es zu einer überdurchschnittlichen Entstehung von Wasserdampf“, von dem etwas durch ein Dachfenster ins Freie gelangt sei, berichtete die Polizei. Eine Messung der Feuerwehr habe ergeben, dass sich Schadstoffe in der Luft befanden. Um welche es sich genau handelte, war zunächst unklar.

Vorsorglich und aufgrund der Windrichtung sei dann der Joho-Park evakuiert worden. Bei Messungen in anderen und weiter entfernten Bereichen seien keine Schadstoffe mehr in der Luft festgestellt werden. Menschen wurden den Angaben zufolge bei dem Unfall nicht verletzt, auch sei kein Sachschaden entstanden.

