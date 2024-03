Neustrelitz (dpa/mv). Fast vier Jahre wurde die Orangerie im Schlossgarten Neustrelitz saniert. Der Landesfinanzminister hat das Gebäude nun der Öffentlichkeit übergeben.

Die Sanierungsarbeiten an der Orangerie im Schlossgarten von Neustrelitz sind nach fast vierjähriger Bauzeit abgeschlossen. Am Mittwoch übergab Landesfinanzminister Heiko Geue (SPD) das Gebäude der Öffentlichkeit, wie das Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. Am Donnerstag werde bereits der Gastronomiebetrieb aufgenommen. Die Orangerie sei von einzigartigem kulturhistorischem Wert, betonte Geue. Seit Sommer 2020 war das im 18. Jahrhundert errichtete Gebäude umfangreich saniert worden. Die Gesamtbaukosten betrugen laut der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsverwaltung MV 10,5 Millionen Euro. Die Orangerie im Schlossgarten ist Teil der ehemaligen Schlossanlage von Neustrelitz und wird seit 1920 gastronomisch genutzt.

