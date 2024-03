Schwerin (dpa/mv). Die umstrittene Klimastiftung MV, 2021 von Landtag und Regierung gegründet, soll vom staatlichen Einfluss befreit und der Zivilgesellschaft übertragen werden. Der Vorstand meint den Weg zu kennen.

Der Vorstand der umstrittenen Klimastiftung MV treibt die Bestrebungen voran, die Stiftung aus der Verantwortung des Landes zu lösen und damit deren Fortbestand zu sichern. Der auch durch einem vom Landtag beauftragten Gutachter vorgeschlagene Rückzug von Landtag und Landesregierung als den beiden Stiftern könne rechtssicher nur durch eine Satzungsänderung umgesetzt werden. Diese habe der Vorstand bereits am 4. März beschlossen und dem Justizministerium als zuständiger Aufsichtsbehörde zur Bestätigung vorgelegt, sagte der Vorstandsvorsitzende Erwin Sellering am Mittwoch in Schwerin.

Mit der Änderung werde das bisher bestehende Recht der Stifter zur Berufung von Vorstand und Kuratorium gestrichen. Dies sei kurzfristig möglich und bedürfe keines langwierigen Dialogs zwischen Vorstand, Landtag und Regierung. Sellering, bis 2017 selbst Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns, forderte die Landesregierung auf, nicht weiter auf Zeit zu spielen, die Unmöglichkeit einer rechtssicheren Auflösung der Stiftung anzuerkennen und deren Arbeit für den Klimaschutz nicht zu behindern. Wegen des Konflikts um die Auflösung ist es etwa Schulen im Land nicht erlaubt, von der Stiftung finanzierte Klimaschutzprojekte zu starten.

Der Landtag hatte am 1. März 2022 als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine die Auflösung der mit Geld aus Russland ausgestatteten Stiftung für Umwelt und Klimaschutz MV beschlossen. Das hatte Sellering, von der Landesregierung Anfang 2021 mit der Leitung betraut, aber unter Hinweis auf die Maßgaben des deutschen Stiftungsrechts abgelehnt und die Stiftung fortgeführt. In dem von Landtagspräsidentin Birgit Hesse in Auftrag gegebenen Gutachten kam auch der Düsseldorfer Jurist Andreas Urban zu dem Schluss, dass die Stiftung nicht rechtssicher aufgelöst werden kann. Er regte an, die Stiftung aus dem politischen Einfluss des Landes zu lösen und ganz an die Zivilgesellschaft zu übertragen. Große Teile der Opposition im Landtag beharren aber auf eine Auflösung.

Die Stiftung war Anfang 2021 gegründet worden, um die Fertigstellung der Erdgasleitung Nord Stream 2 unter Umgehung von Sanktionsdrohungen der USA gegen beteiligte Firmen zu ermöglichen. Die Nord Stream 2 AG, ein Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Gazprom, brachte für Umweltprojekte 20 Millionen Euro in die Stiftung ein, das Land gab 200.000 Euro als Stiftungseinlage. Der für den Fertigbau der Gasleitung befristet eingerichtete und ebenfalls von Nord Stream 2 finanzierte Geschäftsbetrieb der Stiftung wurde nach Abschluss der Bauarbeiten abgewickelt.

