Schwerin/Kiel/Wismar. Im Tarifkonflikt des Einzelhandels stehen die Zeichen auf Streik vor Ostern. Am Donnerstag soll demonstriert werden.

Die Gewerkschaft Verdi hat Streiks im norddeutschen Einzel- und Großhandel bis Ostern angekündigt. Zu einer Kundgebung am Donnerstag in Wismar würden 300 Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erwartet, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Im Zentrum der Streikaktionen stehen demnach Kaufland und Lidl und damit Betriebe, die zur Schwarz-Unternehmensgruppe gehören.

Verdi Nord fordert nach eigenen Angaben für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde und für die unteren Beschäftigtengruppen eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro. Für die Auszubildenden fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 250 Euro. Für die Beschäftigten im Großhandel wird den Angaben zufolge eine Lohnsteigerung um 13 Prozent, aber mindestens 400 Euro verlangt.

