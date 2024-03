Zingst (dpa/mv). Strand, Sommer, Sonnenbrille - die Urlaubssaison läuft langsam an. Damit das auch jeder sieht, hat Zingst eine große rosarote Brille in den Sand gestellt.

Kurz vor den Osterfeiertagen, dem traditionellen Start in die Urlaubssaison, können Urlauber im Ostseebad Zingst durch die rosarote Brille aufs Meer sehen. Das können auch mehrere Strandbesucher gleichzeitig, denn die am Dienstag aufgestellte und von Weitem sichtbare Skulptur ist mit 1,50 Meter Höhe und 4,20 Meter Breite übergroß. Das Kunstobjekt „Sea Pink II“ von Marc Moser ist seit 2016 in Zingst und wird jährlich zum Saisonauftakt an den Strand gebracht und fest montiert. „Die wird sehr gepflegt“, versicherte die Sprecherin der Kur- und Tourismus GmbH, Nina Hesse.

In der Nähe der Zingster Seebrücke wurden auch die ersten von 30 Strandkörben aufgestellt. Diese haben keine Gitter und können bis 15. April kostenfrei genutzt werden. Auch zum Sonnenuntergang sind sie begehrt: „Karibisches Flair“, schwärmte Hesse. Am Strand wurden nicht nur Strandkörbe, sondern auch fünf von Kindern bemalte große Ostereier platziert. In diesem Jahr gebe es dort zudem neben Osterfeuern auch eine Osterlounge.

An der Küste, auf den Inseln und im Binnenland bereiten sich Hoteliers und Gastronomen auf die Gäste vor. Insgesamt erwarten die Touristiker im Nordosten über die Osterfeiertage rund 250.000 Urlauber zwischen Ostseeküste und Seenplatte. Der Vorbuchungsstand war laut Landestourismusverband etwas höher als im vergangenen Jahr. „Das Urlaubsgeschehen nimmt wieder Fahrt auf“, sagte Geschäftsführer Tobias Woitendorf.

Die Urlaubsregionen im Nordosten locken zu Ostern mit zahlreichen Veranstaltungen, von der Osterschatzsuche im Bärenwald Müritz bis zum Töpfermarkt im Ostseebad Boltenhagen. Im Ostseebad Wustrow steigt am Karsamstag das traditionelle Fischländer Strandgalopprennen. Bei der „Binzer Osterfeuermeile“ auf Rügen lodern den Angaben zufolge auf fast vier Kilometern Länge etwa 20 Feuer am Strand zwischen Binz und Prora.

