Tribsees (dpa/mv). Unbekannte brechen in der Nacht einen Container an einer Autobahnbaustelle auf. Sie stehlen Arbeitswerkzeug und Kraftstoff, richten jedoch laut Polizei dabei einen weitaus höheren Schaden an.

Unbekannte haben auf einer Baustelle an der Autobahn 20 bei Tribsees im Landkreis Vorpommern-Rügen laut Polizei einen Schaden von etwa 30.000 Euro verursacht. Die Täter hätten in der Nacht von Sonntag zu Montag einen Baucontainer aufgebrochen und daraus ein elektrisches Arbeitsgerät entwendet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Außerdem hätten sie Kraftstoff gestohlen. Beim Aufbrechen des Containers hätten die Täter mit einem in der Nähe befindlichen Bagger einen Radlader beiseitegeschoben und diesen dabei stark beschädigt.

