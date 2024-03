Steinhagen (dpa/mv). Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Steinhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Mensch verletzt worden und ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Zunächst hatten Stroh- und Heuballen Feuer gefangen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Flammen griffen dann auf die Lagerhalle über. Ein Mensch versuchte demnach, die Strohballen, die noch nicht Feuer gefangen hatten, mithilfe eines Radladers zu bergen und zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war am Dienstagmorgen unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240326-99-466571/2 (dpa)