Barth (dpa/mv). Ein Fahrer hat sich mit einem Transporter im Landkreis Vorpommern-Rügen mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann ist mit dem Transporter auf der Bundesstraße 105 am Abzweig nach Wüstenhagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin sich das Auto überschlug, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Der Fahrer wurde von den Einsatzkräften schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

