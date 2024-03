Rostock/Zarrentin (dpa/mv). Auf der A20 bei Zarrentin mussten Autofahrer in Richtung Hamburg wegen eines Unfalls viel Geduld aufbringen.

Nach einem schweren Unfall ist am Montagnachmittag der Autoverkehr auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Zarrentin in Richtung Hamburg zum Erliegen gekommen. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Rostock mitteilte, war gegen 15.45 Uhr ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen vorausfahrenden Lastwagen gestoßen. Dabei sei der Autoinsasse, der nach ersten Erkenntnissen allein unterwegs gewesen sei, schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Lübeck ins Krankenhaus gebracht. Zu Herkunft und Alter des Verletzten machten die Behörden zunächst keine Angaben. Beide Fahrzeuge hätten aber deutsche Kennzeichen getragen, hieß es. Die Autobahn war laut Polizei in Richtung Hamburg von etwa 18.00 Uhr an wieder befahrbar, an der Unfallstelle vorerst aber nur einspurig.

