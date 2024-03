Schwerin (dpa/lno). In Schwerin sind mehrere Tausend Euro aus einem Lieferfahrzeug entwendet worden. Die Polizei sicherte Spuren.

Unbekannte Täter haben mehrere Tausend Euro aus einem Lieferfahrzeug in Schwerin gestohlen. Sie nutzen die kurze Abwesenheit des Fahrers aus, um in das Innere des Wagens zu gelangen und gewaltsam einen Tresor zu öffnen, wie die Polizeiinspektion Schwerin am Montag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen. Die Polizei sicherte Spuren, ein Fährtenhund kam zum Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:240325-99-460985/2 (dpa)