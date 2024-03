Schönberg (dpa/lmv). Auf der B104 bei Schönberg ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Seine Identität wird noch geklärt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B104 bei Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Mann tödlich verunglückt. Die Identität des Verstorbenen war zunächst unklar, wie die Polizeiinspektion Wismar am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto am Montagmittag in Richtung Lübeck und stieß im Kurvenbereich mit einem Lkw frontal zusammen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Autofahrers feststellen. Während der Unfallaufnahme war der betroffene Streckenabschnitt voll gesperrt.

