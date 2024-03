Güstrow (dpa/mv). Ein Mann fährt in einer Ortschaft im Landkreis Rostock mit 120 km/h. Er hatte es besonders eilig.

Ein 25-jähriger Autofahrer hatte es im Landkreis Rostock nach eigener Aussage besonders eilig. Der Mann sei innerorts mit 120, außerorts sogar mit 200 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer habe am Sonntagabend mit hohem Tempo zwei andere Fahrzeuge in der Ortschaft Kuhs überholt und eine rote Ampel im Nachbarort Kritzkow überfahren. Kurz darauf sei er von der Polizei gestoppt worden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei der Führerschein des Mannes beschlagnahmt worden. Die Polizei stellte gegen ihn eine Strafanzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Ermittler suchen weiterhin nach den anderen beiden Autofahrern.

