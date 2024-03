Demmin (dpa/mv). Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall bei Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Sonntagabend verletzt worden. Eine 61 Jahre alte Fahrerin Autofahrerin wollte auf der Bundesstraße 194 einem Reh ausweichen und kam von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dadurch seien sie und ihr 66 Jahre alter Beifahrer im Straßengraben gelandet. Beide Personen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei schätzte den Schaden am Fahrzeug zunächst auf etwa 6000 Euro.

