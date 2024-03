Jarmen (dpa/mv). Bei einem missratenen Überholversuch in einer Überholverbotszone im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind zwei Personen verletzt worden. Auf der Landstraße 35 bei Jarmen scherte der mutmaßliche Unfallverursacher am Sonntagabend in einer Linkskurve zum Überholen aus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dabei habe der 22-Jährige die Kontrolle über den Wagen verloren, wodurch sich dieses überschlagen habe, von der Fahrbahn abgekommen und auf mehrere Schilder sowie einen Baum geprallt sei. Laut Polizei wurde die 21-jährige Mitfahrerin dabei schwer verletzt, der Fahrer leicht. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein.

