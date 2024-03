Teterow (dpa/mv). War es Sekundenschlaf? Ein 61-Jähriger gerät mit seinem Auto auf der B108 bei Teterow in die Fahrbahnmitte und prallt mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Fünf Menschen werden verletzt.

Fünf Menschen sind am Sonntag auf der B108 bei einem Unfall verletzt worden, nachdem ein 61-Jähriger mit seinem Auto zwischen Laage und Teterow (Landkreis Rostock) in die Fahrbahnmitte geraten war. Dort stieß das Fahrzeug in Höhe des Abzweigs Diekhof mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Dabei seien seine 12-jährige Enkelin und die 41 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos schwer verletzt worden.

Der Mann selbst, seine Beifahrerin sowie der 13-jährige Sohn der 41-Jährigen wurden demnach leicht verletzt. Alle fünf wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B108 war demnach vier Stunden voll gesperrt. Zur möglichen Unfallursache hieß es, dass ein Sekundenschlaf nicht ausgeschlossen sei.

