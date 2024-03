Rostock (dpa/mv). Zum Beginn der Outdoor-Saison lockten am Wochenende zwei Messen nach Rostock, die „Boot & Angeln“ sowie die „Camping & Caravaning“. Die Erwartungen der Veranstalter wurden übertroffen.

Rund 11.000 Besucher sind am Wochenende zur Doppelmesse „Boot & Angeln“ sowie „Camping & Caravaning“ in die Hansemesse Rostock gekommen. Damit wurden die Erwartungen der Veranstalter übertroffen, die mit 9000 Besuchern gerechnet hatten, wie Projektleiter Frank Baumann der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag sagte. Auf mehr als 10.000 Quadratmetern Fläche präsentierten sich in den verschiedenen Messebereichen rund 80 Aussteller. Ihre Angebote reichten vom Raubfischköder aus der Region bis hin zu 160.000-Euro-Wohnmobil mit Fußbodenheizung in der Dusche.

© dpa-infocom, dpa:240324-99-450442/2 (dpa)