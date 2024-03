Neubrandenburg (dpa/lno). Bei Unfällen zwischen Autos und Fahrrädern werden Fahrradfahrer oft schwer verletzt. So auch bei einem typischen Abbiegeunfall in Neubrandenburg.

Eine 80 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Neubrandenburg schwer verletzt worden. Die Frau war am Samstagnachmittag auf einem Fahrradweg auf der rechten Seite einer Straße unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 62 Jahre alte Autofahrerin beachtete die Fahrradfahrerin nach Erkenntnissen der Polizei beim Rechtsabbiegen nicht. Beim Zusammenstoß stürzte die 80-Jährige. Sie wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau ins Klinikum Neubrandenburg.

