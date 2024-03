Parchim. In einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Stadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten eine 45 Jahre alte Frau und ein 51 Jahre alter Mann am Samstagabend einen Grill mit Restglut in das Häuschen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestellt. Hierdurch erlitten sie vermutlich eine Kohlenmonoxidvergiftung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen demnach nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:240324-99-447267/2 (dpa)