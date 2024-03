Ludwigslust (dpa/mv). Bei einem Verkehrsunfall sind in Karstädt (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei kamen sie mit ihrem Wagen am späten Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 191 in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und krachten gegen einen Baum. Der Grund für den Unfall ist bisher unklar. Beide Fahrzeuginsassen seien schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Schwerin gebracht worden, hieß es.

