Schwerin (dpa/mv). Der SSC Palmberg Schwerin startet als Favorit in das Viertelfinale gegen Vilsbiburg. Doch nach starkem Beginn werden die Mecklenburgerinnen im ersten Duell plötzlich richtig gefordert.

Im ersten Spiel der Viertelfinal-Playoff-Serie sind die Volleyball-Frauen vom SSC Palmberg Schwerin ihrer Favoritenrolle gegen die Rote Raben Vilsbiburg nur mit großer Mühe gerecht geworden. Das Team von Cheftrainer Felix Koslowski setzte sich am Samstagabend im Duell des Zwischenrunden-Siegers mit 3:1 (25:14, 32:30, 22:25, 25:22) durch und kann mit einem Erfolg am kommenden Mittwoch in der zweiten Partie der Serie „best of three“ das Weiterkommen perfekt machen.

Nach dem klaren ersten Satzgewinn lag Schwerin auch im zweiten Durchgang mit 20:13 bereits deutlich vorn. Doch dann riss der Faden bei den Mecklenburgerinnen, die die Führung aus der Hand gaben und schließlich sogar Satzbälle abwehren mussten. Dennoch holten sie sich noch den Satz bevor sich doch noch durchsetzen konnten.

Vilsbiburg gab sich trotz des Rückstandes nicht geschlagen, verkürzte auf 1:2 und bot dem SSC auch im vierten Abschnitt lange Paroli. In diesem Satz konnte sich das Koslowski-Team dann aber eine 22:18-Führung erspielen und machte mit dem zweiten Matchball den umkämpften Sieg perfekt.

