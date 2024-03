Berlin. Die vor rund viereinhalb Jahren selbst an Krebs erkrankte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat der britischen Prinzessin Kate nach Bekanntmachung ihrer Erkrankung gute Besserung gewünscht. „Ich habe erlebt, was Krebs persönlich und für die ganze Familie bedeutet. Die Diagnose und die Therapie brauchen vor allem Zeit & Ruhe“, schrieb sie auf X (früher Twitter). „Ich wünsche Catherine, der Prinzessin von Wales, ihrem Mann & ihren Kindern von Herzen viel Liebe, Kraft, Zeit, Ruhe und vollständige Genesung.“

Kate hatte sich nach wochenlangen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand am Freitag in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Sie war Mitte Januar im Bauchraum operiert worden. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe, sagte Kate. Auf Raten ihres Ärzteteams bekomme sie nun vorsorglich Chemotherapie.

Schwesig hatte im September 2019 öffentlich gemacht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Im Mai 2020 sagte sie, dass sie wieder gesund ist. Im Frühjahr 2022 unterzog sie sich einer erneuten Operation. Dabei waren Folgen der intensiven Krebstherapie behoben worden, wie es damals hieß. Jährlich unterzieht sich Schwesig zudem einer Reha-Kur, zuletzt im September 2023.

