Neubrandenburg (dpa/mv). Unruhiger Abend in Neubrandenburg: Es kommt zu mehreren Übergriffen bei denen auch Menschen verletzt werden.

Mehrere Menschen sind bei Übergriffen in Neubrandenburg verletzt worden. Zunächst griff am Freitagabend ein unbekannter Täter nacheinander zwei Männer mit einer Flasche an und verletzte sie, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Danach habe der Täter einen Stein auf eine Fußgängerin geworfen und sie am Kopf verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei Verletzten ins Krankenhaus.

Kurz darauf habe in der Nähe ein unbekannter Täter eine Frau angegriffen und versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Auch sie kam verletzt ins Krankenhaus. Später am Abend schlug ein Mann eine Frau in einer Spielothek und verletzte sie im Gesicht, sodass die Frau in der Neubrandenburger Klinik behandelt werden musste. In diesem Fall konnten die Beamten nach Polizeiangaben einen Verdächtigen in Tatortnähe stellen. Der 32-Jährige kam in Gewahrsam. Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang der Taten.

