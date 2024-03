Rostock (dpa/mv). Zwei Radfahrer prallen auf einem Radweg in Rostock zusammen. Ein 68-Jähriger kommt ins Krankenhaus, überlebt jedoch nicht.

Ein 68-Jähriger ist nach einem schweren Fahrradunfall in Rostock im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei am Donnerstag seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 68-Jährige war den Angaben zufolge am Freitag vergangener Woche auf einem Radweg mit einem ihm entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen und gestürzt. Der andere Radfahrer, ein 23-Jähriger, habe bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen erlitten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei an.

