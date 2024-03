Rostock (dpa/mv). Künftig sind in Kreißsälen in MV auch studierte Hebammen am Werk. Die ersten haben jetzt ihre Bachelor-Abschlüsse an der Uni Rostock erworben.

An der Universität Rostock hat der erste Jahrgang studierter Hebammen die Bachelor-Zeugnisse bekommen. Die 17 Absolventinnen erhielten gleichzeitig den Berufsabschluss, da es sich um ein duales Studium handelte, wie das Gesundheitsministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Das Studium habe dreieinhalb Jahre gedauert.

Der neue Studiengang Hebammenwissenschaft zeichnet sich dem Ministerium zufolge durch eine enge Verzahnung von Praxis und Theorie aus. „Unter der Einbeziehung von zahlreichen Kooperationspartnern, darunter die geburtshilflichen Kliniken, freiberuflichen Hebammen und Beratungsstellen, setzt die Universitätsmedizin Rostock, die als erste einen solchen Abschluss in MV anbietet, Maßstäbe für die Zukunft der Hebammenwissenschaften“, lobte Drese.

