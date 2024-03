Bergen (dpa/lmv). Ein 73-Jähriger ist nach dem Tanken ungebremst in eine Tankstelle auf Rügen gefahren. Die Polizei ermittelt, ob seine Beinprothese zu dem Unfall führte. Zwei Menschen wurden verletzt.

Eine 73-Jähriger ist ungebremst in die Front einer Tankstelle in Bergen auf Rügen gefahren. Dabei sind am Freitagvormittag ein 57 Jahre alter Tankstellenkunde hinter der Scheibe und die 72-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte.

Der Autofahrer sei nach dem Tanken losgefahren und dann in voller Fahrt in die Front gefahren. Er hat den Angaben der Polizei zufolge eine Beinprothese getragen. Es werde zunächst ermittelt, ob diese der Grund dafür gewesen sei, dass der 73-Jährige nicht habe bremsen können. Insgesamt sind rund 60.000 Euro Sachschaden entstanden - 10.000 Euro am Auto und 50.000 Euro am Tankstellengebäude.

