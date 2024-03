Anklam (dpa/lmv). Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer ist am Freitagvormittag bei Anklam von der Straße abgekommen. Sein Laster kippte um und verlor größere Mengen Diesel und Korn.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 109 bei Neu Kosenow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Freitagvormittag ist ein 34-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war er mit seinem Lastwagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte. Der Lkw sei umgekippt. Der Mann habe sich eigenständig befreien können und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Lkw verlor laut Polizei geladenes Korn, auch Diesel lief aus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Die B109 wurde aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten durch Feuerwehr und Umweltamt zeitweise voll gesperrt.

