Schwerin (dpa/mv). Letzter Schultag vor Ostern im Nordosten - und nicht nur hier. In elf Bundesländern beginnen die Osterferien. MV hofft auf viele Touristen.

Für die rund 160.000 Schulkinder in Mecklenburg-Vorpommern beginnen nach dem letzten Schultag am Freitag die Osterferien. Auch in zehn weiteren Bundesländern pausiert ab diesem Wochenende die Schule bis nach den Feiertagen. Die Touristiker im Nordosten erwarten rund 250.000 Urlauber. Der Vorbuchungsstand ist laut Landestourismusverband etwas höher als im vergangenen Jahr. „Das Urlaubsgeschehen nimmt wieder Fahrt auf“, sagte Geschäftsführer Tobias Woitendorf.

Die Urlaubsregionen im Nordosten locken zu Ostern mit zahlreichen Veranstaltungen, von der Osterschatzsuche im Bärenwald Müritz bis zum Töpfermarkt im Ostseebad Boltenhagen. Im Ostseebad Wustrow steigt am Karsamstag das traditionelle Fischländer Strandgalopprennen. Bei der „Binzer Osterfeuermeile“ auf Rügen lodern den Angaben zufolge auf fast vier Kilometern Länge etwa 20 Feuer am Strand zwischen Binz und Prora. Die Scheune Bollewick (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) veranstaltet an diesem und am kommenden Wochenende den 29. „Mecklenburger Ostermarkt“.

Der ADAC erwartet einen regen Osterverkehr, aber zumindest für Mecklenburg-Vorpommern keine Staus. Betroffen seien besonders die Autobahnen in den Ballungsräumen und die wichtigsten Reiserouten in Deutschland am Freitagnachmittag und Samstag, hieß es. Von Karfreitag bis Ostermontag erwartet der ADAC hingegen deutlich weniger Staus als zum Ferienbeginn, auch wenn der Verkehr zu den Feiertagen in den vergangenen Jahren wieder deutlich zugenommen habe.

© dpa-infocom, dpa:240322-99-428261/2 (dpa)