Schwerin (dpa/mv). Der Freitag in Mecklenburg-Vorpommern bringt dichte Wolken und gebietsweise Regen. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes halten sich die Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Der Wind frischt im Tagesverlauf auf. In der Nacht zu Samstag wird es wieder trockener, jedoch gehen die Temperaturen mit Blick auf das Wochenende deutlich zurück.

Fürs Wochenende prognostiziert der Wetterdienst einzelne kurze Gewitter bei wechselnder Bewölkung und Schauern. Am Samstag sinken die Höchsttemperaturen auf 11, am Sonntag sogar auf 8 Grad. Nachts sei jeweils Frost in Bodennähe möglich. Der Wind bleibt böig.

