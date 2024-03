Rostock (dpa/mv). Vom Raubfischköder aus der Region bis zum 160.000-Euro-Wohnmobil mit Fußbodenheizung in der Dusche und zum PS-starken Außenborder - pünktlich zum Saisonstart lockt in Rostock eine Outdoor-Doppelmesse.

In Rostock kommen Outdoor-Fans am Wochenende in der Hansemesse auf ihre Kosten. Am Freitag wird dort die Doppelmesse Boot & Angeln sowie Camping & Caravaning eröffnet. Wie im vorigen Jahr sei die Hansemesse komplett ausgebucht, teilte der Veranstalter Expotec mit. Auf mehr als 10.000 Quadratmeter Fläche präsentierten sich in den verschiedenen Messebereichen über 70 Aussteller. Zum Rahmenprogramm gehört das traditionelle Angelforum mit Experten unter anderem zu Themen wie Raubfisch-, Brandungs- und Kajakangeln sowie Vorträge und Reiseberichten von Weltenbummlern. Die Messe läuft bis Sonntag.

