Linstow (dpa/mv). Die Landwirte stehen mit ihren Anliegen im öffentlichen Fokus wie lange nicht mehr. Dafür sorgte auch der MV-Landesbauernverband, der nun in Linstow eine neue Führungsspitze wählt.

131 Delegierte des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern kommen am Freitag (ab 09.00 Uhr) zu einem Wahlbauerntag in Linstow zusammen. Bei dem Treffen wählen sie eine neue Führungsspitze für die kommenden vier Jahre. Der amtierende Verbandspräsident Detlef Kurreck tritt nach acht Jahren in dem Ehrenamt nicht mehr zur Wahl an. Die Delegierten wählen zunächst einen vierköpfigen geschäftsführenden Vorstand. Aus den Reihen dieser Vorstandsmitglieder wird dann in einem separaten Wahlgang der Verbandspräsident für die nächsten vier Jahre bestimmt. Bislang gibt es zwei Kandidatinnen und drei Kandidaten für den Vorstand. Im Anschluss an die Wahlen stellen sich der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, und Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) den Fragen der Delegierten.

