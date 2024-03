Schwerin (dpa/mv). Das frühlingshafte Wetter verlockt dazu, wieder öfter auf das Rad zu steigen. Doch sind Pedalritter auf den Straßen nicht allein unterwegs.

In Schwerin sind binnen zweier Tage zwei Radfahrer bei Unfällen verletzt worden. Eine 67-Jährige erlitt am Donnerstag nach Angaben der Polizei nach dem Zusammenstoß mit einer 13-jährigen Fußgängerin schwere Verletzungen. Die Radfahrerin sei mit Wunden am Kopf ins Krankenhaus gebracht worden. Der folgenschwere Zusammenstoß in der Nähe des Zoos ereignete sich den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge beim Überholen der Schülerin, die nach dem Zusammenprall ebenfalls über Schmerzen geklagt habe. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden, um die Unfallursache zu ermitteln.

Bereits am Mittwoch war es am Südrad der Landeshauptstadt zum Zusammenstoß eines 58-jährigen Radfahrers mit einem Auto gekommen. Der Radfahrer musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall sei passiert, als der Radfahrer die Zufahrt zu einer Bundesstraße überqueren wollte.

© dpa-infocom, dpa:240321-99-421340/2 (dpa)