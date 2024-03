Schwerin (dpa/mv). Noch jung an Jahren gehört der Deutsch-Brite Kian Johnston zu den versiertesten Dudelsackspielern in Deutschland. Mit der Show „Highland Saga - Celtic Night“ geht er ab Mai auf Tour.

Mehr als die Kunst des Dudelsackspiels bewegt nach den Erfahrungen von Kian Johnston Besucher seiner Konzerte oft die Frage, was der Schotte unter dem Schottenrock trägt. „Minütlich“ werde ihm diese Frage gestellt, sagte der 23-Jährige am Donnerstag bei einer Stippvisite in Schwerin. Die Antwort hänge jeweils vom Fragesteller oder der Fragestellerin ab, meinte er schmunzelnd. Im Juli ist Johnston, der nach eigenen Angaben mehrfacher deutscher Meister im Dudelsackspiel ist und auch bei Welttitelkämpfen schon erfolgreich war, mit der Show „Highland Saga - Celtic Night“ auf der Freilichtbühne erneut in Schwerin zu Gast.

Die Begeisterung für das schottische Nationalinstrument habe sein Vater in ihm geweckt, einst Angehöriger der britischen Armee. Aufgewachsen in Irland, lebt Kian heute in Deutschland, dem Geburtsland seiner Mutter. Zu den größten Erlebnissen in seiner noch jungen Musikerkarriere zählt er die Auftritte beim Royal Edinburgh Military Tattoo. Das größte Musikfestival Schottlands, das bei Fernsehübertragungen ein Millionenpublikum erreicht, vereint alljährlich im August vor dem Edinburgh Castle Musikgruppen und Orchester aus aller Welt. Häufiger war Kian Johnston auch Gast bei Musikveranstaltungen im deutschen Fernsehen.

© dpa-infocom, dpa:240321-99-420429/2 (dpa)