Torgelow (dpa/mv). Beim Abbiegen verliert ein Schwerlasttransporter in Torgelow laut Polizei seine Ladung - und beschädigt die Straße.

Ein Schwerlasttransporter hat am Donnerstag in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) seine Ladung verloren und einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Das geladene Bauteil einer Windkraftanlage sei beim Abbiegen von der Ladefläche gerutscht und habe die Straße beschädigt, teilte die Polizei mit. Ob ein technischer Defekt oder eine mangelhafte Sicherung der Ladung den Unfall ausgelöst hat, stand laut Polizei zunächst nicht fest. Gegen den 33-jährigen Fahrer des Schwerlasttransporters sei eine Verkehrsunfallanzeige gestellt worden.

© dpa-infocom, dpa:240321-99-417086/2 (dpa)