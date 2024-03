Neubrandenburg (dpa/mv). Seit Februar wird in Neubrandenburg im Fall um den getöteten Joel verhandelt. Die Verhandlungstage sind lang. Viele Zeugen kommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Wort - am Donnerstag aber nicht.

Der Prozess um den getöteten sechsjährigen Joel wird am Donnerstag (9.30 Uhr) fortgesetzt. Auch am siebenten Verhandlungstag am Landgericht Neubrandenburg bleibt die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Zeugen seien dieses Mal nicht geladen, sagte ein Gerichtssprecher. Der Verhandlungstag sei bis 13.00 Uhr angesetzt und damit kürzer als die vorhergehenden Prozesstage. Was konkret geplant sei, konnte er nicht sagen. Generell könnten an Verhandlungstagen ohne geladene Zeugen etwa Akten wie Gutachten als Teil der Beweisaufnahme in die Verhandlung eingeführt werden.

In dem Prozess muss sich ein inzwischen 15-Jähriger wegen Totschlags verantworten. Im vergangenen September er in der Gemeinde Pragsdorf bei Neubrandenburg Joel geschlagen und erstochen haben. Es wurden bereits viele Zeugen angehört. Die bisherigen Verhandlungstage waren mitunter lang. Der Prozess soll nach derzeitigem Stand am 4. April und nicht wie ursprünglich geplant noch im März enden.

