Gägelow. Das Holz ist 1247 geschlagen worden - kurz darauf wurde die Sitzbank einer Kirche gebaut, so die Experten. In der Zeit wurde die Gegend in Mecklenburg-Vorpommern gerade erst besiedelt.

Das laut Experten älteste vollständig erhaltene Chorgestühl Deutschlands ist in Mecklenburg-Vorpommern in der Dorfkirche von Gägelow entdeckt worden. „Das ist ein echter Überraschungsfund“, sagte der Bauhistoriker und Dendrochronologe Tilo Schöfbeck am Mittwoch. Die Reihe mit sechs Plätzen soll demnächst restauriert werden, dafür wurde das Holz im Dezember 2023 untersucht. Die Sitzbank befand sich in dem den Ordensleuten oder Klerikern vorbehaltenen Teil der Kirche, dem Chor.

Nach Schöfbecks Analyse der Jahresringe ist das einheimische Eichenholz im Winter 1247 gefällt worden. „Da Holz damals frisch verarbeitet wurde, können wir davon ausgehen, dass das Gestühl bald darauf, im Jahr 1248, hergestellt wurde“, sagte er.

Die Chorgestühl-Expertin Anja Seliger von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt sagte, es seien in Deutschland nur zwei etwa gleich alte Chorgestühle im Ratzeburger Dom und im Naumburger Dom bekannt. „Wir haben kein sicher Datiertes, das älter ist.“ Bisher fehlten jedoch Reihenuntersuchungen zum Alter von Chorgestühlen, das sei ein Problem.

Das Chorgestühl von Gägelow gilt schon seit Langem als Besonderheit, weil es für eine abgelegene Landkirche recht groß ist. Um 1250 sei die Gegend besiedelt worden und in der Regel habe die erste Generation eine Holzkirche errichtet, so Schöfbeck. Prosperierte die Gemeinde, habe oft die zweite Generation eine Steinkirche gebaut. Chor und Kirchenschiff der heutigen Gägelower Kirche entstanden demnach in den 1260er-Jahren.

© dpa-infocom, dpa:240320-99-406930/2 (dpa)