Rostock (dpa/mv). Einmal im Jahr kommen die Integrationsminister der Länder zu ihrer Hauptkonferenz zusammen. MV hat derzeit den Vorsitz, derzeit trifft sich die Ministerrunde im Ostseebad Warnemünde.

Die für Integration zuständigen Minister und Senatoren der Länder sind am Mittwoch in Rostock-Warnemünde zu einer zweitägigen Konferenz zusammengetroffen, um über grundsätzliche und länderübergreifende Angelegenheiten der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu beraten. Die Debatte über die Integration Zugewanderter komme derzeit zu kurz, sagte die Konferenzvorsitzende, Mecklenburg-Vorpommerns Integrationsministerin Stefanie Drese (SPD), kurz vor Beginn der Tagung. Angesichts des anhaltenden Fluchtgeschehens zählten nicht nur die Aufnahme und Unterbringung zu den wichtigen Aufgaben. Es komme auch auf eine frühzeitige Weichenstellung im Integrationsbereich an. „Wir wollen in Warnemünde über Integration und nicht über Remigration sprechen und entsprechende Beschlüsse fassen.“

Der Wohlfahrtsverband Der Paritätische warb für eine lösungsorientierte und soziale Flüchtlingspolitik. „Wir müssen die aktuell großen gesellschaftlichen Herausforderungen bei der Aufnahme und Integration von Geflüchteten als Gestaltungsauftrag annehmen und dringend Maßnahmen ergreifen, um die Teilhabe und Chancengleichheit für Migrantinnen und Migranten zu verbessern“, sagte der Geschäftsführer des Paritätischen MV, Dieter Eichler. Nur eine gestaltende und solidarische Politik werde den Herausforderungen und Chancen von Migration nachhaltig gerecht.

Gäste der Konferenz sind neben anderen die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration im Bundeskanzleramt, Reem Alabali-Radovan (SPD), sowie Staatssekretärin Juliane Seifert (SPD) aus dem Bundesinnenministerium. Jeweils zum 1. Juli eines Jahres wechselt der Vorsitz in alphabetischer Reihenfolge der Bundesländer. Am Donnerstag wollen die Minister über die Ergebnisse und Beschlüsse der Konferenz informieren.

