Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis90/Die Grünen) informiert sich an Bord eines Marineschiffes an einem "AUV" (Autonomous Underwater Vehicle, welches zur Kartierung und Suche von Munitionsresten im Wasser eingesetzt wird) über die Bergung von Munitionsaltlasten in der Ostsee. © Axel Heimken/dpa