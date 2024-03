Sassnitz (dpa/mv). Deutschlandweit demonstriert am Samstag wieder die Letzte Generation für eine andere Klimapolitik. Auf der Insel Rügen haben sich die Aktivisten einen besonderen Ort ausgesucht.

Unweit des Rügener Terminals für Flüssigerdgas haben Mitstreitende der Gruppe Letzte Generation am Samstag zeitweise den Verkehr behindert. Auf einer Zufahrtstraße zum Fährhafen Sassnitz versammelten sich 27 Menschen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag in Stralsund sagte. Die Einsatzkräfte ließen die Gruppe am frühen Nachmittag zunächst gewähren. Dies sei zumindest so lange der Fall, wie die Aktion einen Versammlungscharakter habe.

Ein Sprecher der Letzten Generation hatte zuvor gesagt, das Terminal an Rügens Küste sei „die Spitze fossilen Wahnsinns“. Es brauche die Anlage nachweislich nicht, sagte er mit Verweis auf eine entsprechende Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). „Die Menschen vor Ort wollen es nicht. Die haben da auf allen erdenklichen Arten und Weisen dagegen protestiert, und es wird trotzdem einfach durchgesetzt.“ Das Terminal schade etwa dem Tourismus oder der Fischerei. „Das sorgt da natürlich für einen massiven Vertrauensverlust in die Politik.“

Der Sprecher hatte angekündigt, den Protest in Form einer „ungehorsamen Versammlung“ auf die Zufahrt zum Fährhafen tragen zu wollen, wo sich das Terminal befindet. Demnach wollten die Demonstranten länger bleiben, möglicherweise bis Sonntag. Menschen aus verschiedenen Städten Mecklenburg-Vorpommerns aber auch Hamburg oder Berlin hätten sich angekündigt. Man freue sich, wenn die Zahl dreistellig werde. Zu der Frage nach der fehlenden Anmeldung der Aktion verwies er auf die nach seiner Aussage nie dagewesenen Klimakrise. Vor diesem Hintergrund seien auch ungewohnte Protestformen angebracht.

Der Landkreis hatte eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der unter anderem Straßen und Kreuzungen nur für 45 Minuten für stehende Versammlungen genutzt und eine Fahrspur stets freizuhalten ist. Das Errichten von Camps außerhalb von Campingplätzen sein nicht erlaubt. Von der Polizei hieß es, man müsse die Regeln des Landkreises umsetzen. Neben der Aktion der Letzten Generation gab es am Samstag auch eine Mahnwache gegen LNG in Sassnitz, die im Gegensatz zu der „ungehorsamen Versammlung“ auch zuvor beim Landkreis angemeldet wurde.

Die Letzte Generation hatte für Samstag „ungehorsame Versammlungen“ an zehn Orten in Deutschland angekündigt als Auftakt eines „Widerstandsfrühlings“. Aktionen sollte es demnach auch in Berlin, Bremen, Köln, Leipzig, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, Regensburg, München geben.

© dpa-infocom, dpa:240316-99-361058/2 (dpa)