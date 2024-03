Rostock (dpa/mv). Zwei Männer werden verdächtigt, zwei Menschen beraubt zu haben. Bei Durchsuchungen findet die Polizei teils gefährliche Gegenstände.

Nach zwei Raubüberfällen in Rostock sind zwei junge Männer im Alter von 16 und 19 Jahren als Tatverdächtige identifiziert und in Untersuchungshaft gebracht worden. Bei vier Durchsuchungen im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden am Donnerstag unter anderem Betäubungsmittel, eine Machete und ein Baseballschläger gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die beiden Tatverdächtigen sollen im Februar im Stadtteil Evershagen einen 24-Jährigen geschlagen und getreten haben, nachdem er ihnen seine Wertsachen nicht aushändigen wollte. Anschließend seien die beiden mit der Tasche des Opfers geflüchtet. Anfang März sollen sie außerdem einen 19-Jährigen in Evershagen mit einem Messer bedroht und ihn gezwungen haben, ihnen Bargeld zu geben.

Aufgrund der Erkenntnisse der Kriminalpolizei hat die Staatsanwaltschaft Rostock den Angaben zufolge Haftbefehle erlassen. Die Beschuldigten wurden einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

