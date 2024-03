Rostock/Greifswald (dpa/mv). Lange Schichten und weniger Geld als anderswo - das kritisiert die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund mit Blick auf die Unikliniken. Am Montag soll es auch in MV wieder Warnstreiks geben.

Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen anderer Bundesländer sind Mediziner und Medizinerinnen der Unikliniken in Rostock und Greifswald erneut zum Warnstreik aufgerufen. Die Ärztinnen und Ärzte sollen mit der ganztägigen Aktion am kommenden Montag unter anderem für eine bessere Bezahlung eintreten. Die Mediziner an den Unikliniken kämen im Vergleich zu anderen Krankenhausträgern auf die längsten Wochenarbeitszeiten und bildeten das Schlusslicht bei Ärztegehältern, kritisierte am Mittwoch Claudia Hellweg, Vorsitzende der Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund Mecklenburg-Vorpommern. „Spitzenmedizin gibt’s nicht zum Discounttarif.“

Durch den Warnstreik wird es nach Angaben des Marburger Bundes MV zu Einschränkungen an den Unikliniken in Rostock und Greifswald kommen, beispielsweise bei nicht dringlichen, verschiebbaren Operationen. Der Marburger Bund biete den Kliniken den Abschluss von Notdienstvereinbarungen an, um die Notfallbehandlung der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Geplant sind Versammlungen und sogenannte „Streikfrühstücke“ in Rostock und Greifswald.

Die Ärzte-Gewerkschaft fordert in den Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder für die Uni-Mediziner unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr. Er begründet dies mit der Inflation und dem Ziel, den Gehaltsabstand zu anderen Krankenhausträgern aufzuholen. Die Tarifgemeinschaft der Länder und der Marburger Bund sind in ihren Verhandlungen bislang nicht zu einer Einigung gekommen.

Der Aufruf zum Warnstreik richtet sich an die Ärztinnen und Ärzte in 23 Universitätskliniken der Länder. Bereits Ende Januar hatten sich Mediziner und Medizinerinnen in Rostock und Greifswald an Warnstreiks beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-241430/2 (dpa)