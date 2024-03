Altentreptow (dpa/mv). Ein Lkw ist auf der A20 kurz hinter der Ausfahrt Neubrandenburg Nord verunglückt. Feldjäger der Bundeswehr halfen dem Fahrer.

Feldjäger der Bundeswehr haben einem verunglückten Lkw-Fahrer geholfen. Das teilte die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Mittwoch mit. Der Lkw war auf der A20 kurz hinter der Ausfahrt Neubrandenburg Nord in Fahrtrichtung Lübeck verunglückt. Die Notrufmeldung erreichte die Polizei am Morgen.

Feldjäger der Bundeswehr waren zunächst an dem Unfallort vorbeigekommen und hatten dem Fahrer aus seinem Führerhaus befreit. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehr wurde zeitweise bereits ab AS Neubrandenburg Nord von der Autobahn abgeleitet. Der Lkw musste für eine Bergung zuerst entladen werden.

