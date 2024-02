Neubrandenburg (dpa/mv). Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in die Agentur für Arbeit in Neubrandenburg eingebrochen. Dabei seien etwa 20 Büroeingänge der Agentur für Arbeit und des Jobcenters stark beschädigt worden, teilte ein Sprecher der Agentur für Arbeit der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Einbruch ein Computer entwendet, die Einbrecher sind nach Angaben der Agentur für Arbeit womöglich auf der Suche nach Geld gewesen.

Wie die Personen in die Gebäude der Arbeitsagentur und des Jobcenters einbrechen konnten, war am Dienst zunächst unklar. Die Arbeitsagentur bleibt am Dienstag geschlossen. Arbeitssuchende werden gebeten, sich über den digitalen Service der Bundesagentur für Arbeit zu informieren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

