Schwerin (dpa/mv). Bei milden Temperaturen wird es in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt ab dem Morgen Wolken und vereinzelt Schauer voraus. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad. Die Nacht zum Mittwoch bringt starke Wolken und gebietsweise Regen. Die Temperaturen sinken auf bis zu 2 Grad ab. Am Mittwoch bleibt es bewölkt und regnerisch bei bis zu 10 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von schwachen bis mäßigen Winden aus.

