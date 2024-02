Schwerin (dpa/mv). Vom Sportverein über die Feuerwehr bis hin zur Selbsthilfegruppe - die Bandbreite des ehrenamtlichen Engagements ist groß. Die Ehrenamtsmessen in MV geben jeweils im Frühjahr einen guten Überblick.

Die Reihe der Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern startet in diesem Jahr Anfang März in Waren (Mecklenburgische Seenplatte). Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) und DRK-Präsident Werner Kuhn wollen heute (14.00 Uhr) in Schwerin über die Angebote an den insgesamt fünf Messestandorten informieren. Ehrenamtsmessen als Leistungsschauen und Werbeplattformen zur Gewinnung neuer Mitstreiter gibt es im Nordosten seit 2008. Sie werden maßgeblich vom DRK-Landesverband organisiert und vom Land finanziell unterstützt. Nach Angaben des Sozialministeriums sind Menschen aller Altersgruppen landesweit in rund 12.700 Vereinen, Selbsthilfegruppen und Zusammenschlüssen aktiv. Etwa jeder dritte Einwohner des Landes im Alter ab 14 Jahren betätigt sich demnach ehrenamtlich, zum Teil in mehreren Vereinen gleichzeitig. Die Ehrenamtsmessen sollen die Vielfalt der Beteiligungsmöglichkeiten zeigen und den Austausch fördern.

