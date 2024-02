Schwerin (dpa/mv). Die Wirtschaft in MV ist 2023 geschrumpft und die Hoffnung auf einen spürbaren Aufschwung in diesem Jahr verhalten. Die neue IHK-Konjunkturumfrage dürfte da wenig Überraschungen bringen.

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern blickt nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2023 angesichts weiterhin hoher Energie- und Rohstoffpreise sowie weltweiter Krisen mit Sorge auch in das neue Jahr. Heute (14.30 Uhr) wollen die Spitzen der drei Industrie- und Handelskammern in Schwerin die Ergebnisse ihrer jüngsten Konjunkturumfrage vorstellen.

Die bundesweit ins Stocken geratene Wirtschaftsentwicklung und die anhaltende Kritik am Kurs der Berliner Ampelregierung lassen erwarten, dass sich die Stimmungslage der Unternehmen weiter verschlechtert hat. Im Herbst hatten nur noch 37 Prozent der befragten Firmen ihre Lage als gut eingeschätzt, lediglich 8 Prozent sahen Anzeichen für einen Aufwärtstrend. Der sogenannte Konjunkturklimaindikator war auf 92 Punkte gefallen und damit auf den bislang zweitschlechtesten für MV ermittelten Wert. Vertreter der Wirtschaft beklagten unzureichende wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen.

© dpa-infocom, dpa:240212-99-963986/2 (dpa)