Wismar (dpa/lmv). Bei dem Brand eines Carports in Tarnewitz bei Boltenhagen ist ein 36-Jähriger leicht verletzt worden. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Wohnhauses der Familie im Landkreis Nordmecklenburg über, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 41-jährige Partnerin des Hauseigentümers und ihre 11-jährige Tochter konnten das Haus unverletzt verlassen, das Gebäude ist jedoch demnach nicht mehr bewohnbar.

Auslöser des Brandes ist nach ersten Erkenntnissen eine Gasflasche, die an einen Heizstrahler angeschlossen war. Als der 36-Jährige die Gasflasche zudrehte, entzündete sich der Polizei zufolge das herausströmende Gas. In Folge dessen sei die Gasflasche explodiert und habe damit zunächst den Carport in Brand gesetzt, bevor das Feuer auf das Wohnhaus übergegriffen habe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-802208/2 (dpa)