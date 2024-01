Greifswald/London. Der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hat einen der vier „Weltbürgermeister“-Titel 2023 gewonnen. Damit werde seine Unterstützung und Kooperation mit Gemeinden in der Ukraine, Polen und Brasilien gewürdigt, teilte die City Mayors Foundation am Montagabend in London mit. Zudem habe er Flüchtlingen aus der Ukraine großzügige Hilfe angeboten. Der World Mayor Preis wird seit 2004 alle zwei Jahre von der britischen City Mayors Foundation verliehen. Den Angaben zufolge waren diesmal 92 Stadtoberhäupter aus 40 verschiedenen Ländern nominiert.

Weitere Preisträger in diesem Jahr waren die Bürgermeisterin von Graz (Österreich), Elke Kahr, der Bürgermeister von Quelimane (Mosambik), Manuel De Araújo sowie der Bürgermeister von Dover, Neufundland und Labrador (Kanada), Tony Keats.

